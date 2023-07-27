home
Главная
>
Новости
>
В горах КБР и КЧР начинается фестиваль «Заоблачный фронт»

В горах КБР и КЧР начинается фестиваль «Заоблачный фронт»

27.07.2023 | 15:57
В нем примут участие более 100 поисковиков из разных регионов России. Они проведут поисковые работы и организуют реконструкции сражений за перевалы Большого Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны. Акция направлена на увековечение памяти погибших в Великой Отечественной в боях за территории Кавказа. На первом этапе фестиваля планируется проведение поисковых работ в районе Марухского ущелья в Карачаево-Черкесии. 5 августа на поляне Таулу в Архызе и у «Приюта 11» на высоте 4 тысячи метров в республике пройдут реконструкции эпизодов сражений за Кавказ. С 6 августа поисковые работы продолжатся на ледниках Гарабаши и Терскол в Кабардино-Балкарии. 22 августа запланировано восхождение на вершину Эльбруса в униформе горных стрелков с подъемом копии Знамени Победы. Организатором мероприятия выступает Поисковое движение России при содействии правительств Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных