В горах КБР и КЧР начинается фестиваль «Заоблачный фронт»

В нем примут участие более 100 поисковиков из разных регионов России. Они проведут поисковые работы и организуют реконструкции сражений за перевалы Большого Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны.
Акция направлена на увековечение памяти погибших в Великой Отечественной в боях за территории Кавказа. На первом этапе фестиваля планируется проведение поисковых работ в районе Марухского ущелья в Карачаево-Черкесии. 5 августа на поляне Таулу в Архызе и у «Приюта 11» на высоте 4 тысячи метров в республике пройдут реконструкции эпизодов сражений за Кавказ.
С 6 августа поисковые работы продолжатся на ледниках Гарабаши и Терскол в Кабардино-Балкарии. 22 августа запланировано восхождение на вершину Эльбруса в униформе горных стрелков с подъемом копии Знамени Победы. Организатором мероприятия выступает Поисковое движение России при содействии правительств Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
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