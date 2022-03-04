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В горах Кабардино-Балкарии выпали обильные осадки

В горах Кабардино-Балкарии выпали обильные осадки

04.03.2022 | 22:22
В Кабардино-Балкарию отчасти вернулась зима. Накануне вечером и сегодня утром в горах выпал снег. Обильные осадки наблюдались в Приэльбрусье, Чегемском и Черекском ущельях. Пользователи социальных сетей выкладывают эффектные видеоролики. Изображение больше напоминает разгар зимы нежели весну. Отдыхающие надеются, что при такой погоде продлится и лыжный сезон. В курорте «Эльбрус» говорят, что канатные дороги работают в штатном режиме. Между тем, синоптики отмечают, что выше полутора тысяч метров над уровнем моря лавиноопасно. Также в республике сегодня и в ближайшие сутки ожидается сильный втер – до 30 метров в секунду.
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