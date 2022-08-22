Проложили один километр труб… В горах Кабардино-Балкарии в курортной зоне продолжают реконструировать канализационный коллектор. Работы запланировали от поляны Азау вплоть до села Эльбрус. Проблема давно требовала решения, тем более что турпоток здесь постоянно увеличивается. По расчетам специалистов мощность очистных сооружений необходимо увеличить в полтора раза. На выполнение поставленной задачи за два года направят около миллиарда рублей – из федерального и республиканского бюджетов. Материалы используют самые современные. Трубы еще называют бронированными. Они подходят для установки в горной местности. Работы начались в первом квартале. Установленные сроки подрядчики соблюдают, хотя прокладывать трубы в каменистом грунте непросто. Полностью поменять канализационный коллектор должны к декабрю 2023-го.