home
Главная
>
Новости
>
В горах Кабардино-Балкарии в курортной зоне продолжают реконструировать канализационный коллектор

В горах Кабардино-Балкарии в курортной зоне продолжают реконструировать канализационный коллектор

22.08.2022 | 20:59
Проложили один километр труб… В горах Кабардино-Балкарии в курортной зоне продолжают реконструировать канализационный коллектор. Работы запланировали от поляны Азау вплоть до села Эльбрус. Проблема давно требовала решения, тем более что турпоток здесь постоянно увеличивается. По расчетам специалистов мощность очистных сооружений необходимо увеличить в полтора раза. На выполнение поставленной задачи за два года направят около миллиарда рублей – из федерального и республиканского бюджетов.  Материалы используют самые современные. Трубы еще называют бронированными. Они подходят для установки в горной местности. Работы начались в первом квартале. Установленные сроки подрядчики соблюдают, хотя прокладывать трубы в каменистом грунте непросто. Полностью поменять канализационный коллектор должны к декабрю 2023-го.    
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных