В горах Кабардино-Балкарии участились камнепады





В горах Кабардино-Балкарии участились камнепады, констатируют в региональном Управлении МЧС. А потому гостей и жителей республики призывают быть предельно внимательными на отдыхе. Спасатели поясняют, что из-за жары возле пbков тают снега и ледники. Свой «вклад» вносят и летние дожди. В итоге водные потоки сдвигfют с мtста горную породу, и камни начинают сsпаться. «Спасателями Эльбрусского спасотряда в текущем месяце только 4 раза осуществлено реагирование по спасению альпинистов, которые попали под камнепад. Необходимо быть предельно внимательным на маршрутах, наблюдать за опасными участками и двигаться строго в касках, следить за местами возможных камнепадов. В случае камнепада необходимо прижаться к скальному рельефу»,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров. Опасность камнепадов в их неожиданности, говорят спасатели, а потому, если вы оказались в горах и услышали характерный стук, необходимо действовать быстро. Следует спрятаться за выступ или дерево и обязательно накрыть голову – рюкзаком или руками.