В горах Кабардино-Балкарии прошли соревнования военных альпинистов

Российские военнослужащие – инструкторы по горной подготовке – провели в Приэльбрусье двухнедельный сбор и совершили восхождение на высочайшую точку Европы.

В сборе участвовали больше 150-ти человек. Это представители всех военных округов страны, а также курсанты специализированного института физкультуры. Подготовка проходила в спортивном центре «Терскол». Среди заданий было – подняться на высоту «четыре тысячи метров» и создать там лагерь; спуститься группами на лыжах по разным трассам. Участники также преодолевали ущелья и двигались вверх по отвесной ледяной стене, применяя при этом специальное снаряжение. В финале армейцы взошли на Эльбрус, рассказали в пресс-службе Южного военного круга.