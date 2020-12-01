В горах Кабардино-Балкарии появился новый аттракцион





В Приэльбрусье появился новый аттракцион. Условный полет на дельтаплане прочно поселился на страницах в социальных сетях всех, кто побывал в эти выходные горах.

Полет, конечно, не свободный, дельтаплан в целях безопасности подвешен на канате. Расстояние от старта до финиша – несколько десятков метров, но впечатлений от их преодоления – непередаваемые. Благодаря погоде горнолыжный сезон в этом году начался на месяц раньше. А теперь к стандартным видам катания на лыжах и сноуборде прибавилось и катание в подвешенном состоянии.