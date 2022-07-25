home
Главная
>
Новости
>
В горах Кабардино-Балкарии погиб известный спортсмен – борец вольного стиля Ахмед Жилетежев

В горах Кабардино-Балкарии погиб известный спортсмен – борец вольного стиля Ахмед Жилетежев

25.07.2022 | 15:48
На турнирах Ахмед Жилетежев выступал двойным зачетом за Санкт-Петербург и Кабардино-Балкарию, становился призером всероссийских турниров. В республиканском главке МЧС сообщили, что группа из девяти спортсменов прибыла из северной столицы на сборы. О том, что Ахмед Жилетежев упал в ущелье на высоте две с половиной тысячи метров, стало известно накануне вечером. Тело нашли уже сегодня после полуночи и доставили его в село Эльбрус. Также спасатели сегодня помогли двум участников восхождения, которые не могли самостоятельно спуститься вниз. От дальнейшей помощи они отказались. В МЧС добавили, что свой маршрут на гору Бука-Баши группа не регистрировала… Ахмеду Жилетежеву было 20 лет. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных