В горах Кабардино-Балкарии погиб известный спортсмен – борец вольного стиля Ахмед Жилетежев

На турнирах Ахмед Жилетежев выступал двойным зачетом за Санкт-Петербург и Кабардино-Балкарию, становился призером всероссийских турниров.
В республиканском главке МЧС сообщили, что группа из девяти спортсменов прибыла из северной столицы на сборы. О том, что Ахмед Жилетежев упал в ущелье на высоте две с половиной тысячи метров, стало известно накануне вечером. Тело нашли уже сегодня после полуночи и доставили его в село Эльбрус.
Также спасатели сегодня помогли двум участников восхождения, которые не могли самостоятельно спуститься вниз. От дальнейшей помощи они отказались.
В МЧС добавили, что свой маршрут на гору Бука-Баши группа не регистрировала… Ахмеду Жилетежеву было 20 лет.
https://t.me/vestikbr