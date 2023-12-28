В горах Кабардино-Балкарии нестабильная погода

В Кабардино-Балкарии нестабильная погода в горах, а также в предгорных районах. О деталях сообщают в региональном управлении МЧС.
Возможен ветер с порывами до 30 метров в секунду и сильный снегопад, а выше 2500 метров над уровнем моря – лавиноопасно. Потому не исключены аварии на дорогах, нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и электропередачи.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. А если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь, звоните по номеру «112».
