В горах Кабардино-Балкарии нестабильная погода

28.12.2023 | 09:54
В Кабардино-Балкарии нестабильная погода в горах, а также в предгорных районах. О деталях сообщают в региональном управлении МЧС. Возможен ветер с порывами до 30 метров в секунду и сильный снегопад, а выше 2500 метров над уровнем моря – лавиноопасно. Потому не исключены аварии на дорогах, нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и электропередачи. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. А если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь, звоните по номеру «112».   https://t.me/vestikbr
