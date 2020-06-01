В горах Кабардино Балкарии начался летне пастбищный сезон

В горах Кабардино-Балкарии открылся летне-пастбищный сезон. Традиционно он охватывает несколько месяцев и завершается поздней осенью. План подготовки к его проведению утвержден специальным постановлением правительство КБР. Ответственность за организацию сезона и эффективное использование потенциала отгонных и присельских пастбищ возложена на Минсельхоз и профильные ведомства республики.

«На сегодня вся инфраструктура готова к приему животноводов: отремонтировано 400 километров дорог, кроме того, подключены потребители к электросетям, организовано с первого числа дежурство медиков», — сообщил директор Кабардино-Балкарского центра ветеринарной медицины Аскерби Юанов.

Пастбища в Хаймаше, Аурсентхе, Черекском ущелье и Хазнидоне заполняются ежедневно небольшими группами. Животноводы уже подняли в горы больше 14 тысяч голов крупного рогатого скота, 42 тысячи овец и коз, свыше 3 тысяч лошадей. Работники отрасли надеются, что недели за две все животные поднимутся к местам летнего пребывания.

При центральном штабе одного из самых больших пастбищ республики — урочища Хаймаша — медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. Управление ветеринарии оборудовало здесь ветлечебницу, которая в режиме реального времени отслеживает благополучие на каждой точке независимо от местоположения.

Ежегодно в Хаймашинской зоне, — а это 22 урочища на площади свыше 80 тысяч гектаров, — сосредоточено более половины от общего числа выведенных на пастбища сельхозживотных. Себестоимость производимой здесь продукции на 30% меньше, чем в условиях стойлового содержания скота. А об экологичности мяса и молока говорить не приходится.

Начало нынешнего сезона — дождливое, на альпийских лугах прорастает прекрасный травостой. Наличие богатого разнотравья и естественных источников водоснабжения значительно снижает затраты на корм и улучшает вкусовые качества продукции. Её забирают крупные переработчики, расположенные в Нальчике, Заюково и Сармаково. Те, кто находится в большом отдалении от штаба, сами перерабатывают молоко и реализуют сыр, сметану, творог на продовольственных рынках республики.

В целом на горных пастбищах Кабардино-Балкарии с мая по сентябрь есть возможность содержать до 100 тысяч голов крупного рогатого скота и свыше

300 тысяч овец, а также табуны. Общая площадь земель отгонного животноводства в горной зоне — более 140 тысяч гектаров.