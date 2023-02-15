В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно

В республике вновь снежно. Осадки идут практически во всех городах и районах. В горах повышен риск схода лавин. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Скопление снежных масс на склонах происходит ежегодно. На данный момент зарегистрировано чуть более 130-ти лавиноопасных очагов. В основном речь идет о Приэльбрусье, в том числе полянах “Азау”, “Чегет” и “Большие Нарзаны”.
Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, в ведомстве призывают жителей и гостей республики соблюдать правила поведения в горах: не гулять во время снегопада и непогоды, кататься только на разрешенных и маркированных трассах, избегать мест возможного схода снежных масс со склонов крутизной более 30 градусов.
Лавиноопасность прогнозируют вплоть до завтрашнего вечера.
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