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В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно

В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно

15.02.2023 | 16:25
В республике вновь снежно. Осадки идут практически во всех городах и районах. В горах повышен риск схода лавин. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Скопление снежных масс на склонах происходит ежегодно. На данный момент зарегистрировано чуть более 130-ти лавиноопасных очагов. В основном речь идет о Приэльбрусье, в том числе полянах “Азау”, “Чегет” и “Большие Нарзаны”. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, в ведомстве призывают жителей и гостей республики соблюдать правила поведения в горах: не гулять во время снегопада и непогоды, кататься только на разрешенных и маркированных трассах, избегать мест возможного схода снежных масс со склонов крутизной более 30 градусов. Лавиноопасность прогнозируют вплоть до завтрашнего вечера.   https://t.me/vestikbr
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