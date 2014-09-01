В горах Кабардино-Балкарии из-за камнепада погиб альпинист





Спасатели временно приостановили операцию в ущелье Безенги. Там сегодня утром на высоте «4200» группа из двух альпинистов попала под камнепад. Один человек погиб. Второй самостоятельно спустился к альплагерю, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Эвакуация погибшего в пешем порядке опасна с учетом камнепада и крутизны склонов. Применение авиации сегодня, к сожалению, из-за погодных условий невозможно. Завтра, с наступлением светлого времени суток в зависимости от погодных условий поисковые работы будут возобновлены» — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров. Еще одну операцию провели сегодня в республике, на этот раз в Баксанском районе. Близ Дыгулыбгея сотрудники Эльбрусского спасотряда достали из реки тело мужчины 62-го года рождения и передали его правоохранителям. Причины и обстоятельства гибели человека устанавливаются.