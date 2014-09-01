В голосовании за благоустройство объектов в КБР лидирует сквер КБГУ





Более 29 тысяч человек на сегодняшний день проголосовало в поддержку объектов благоустройства в Кабардино-Балкарии. Всероссийская акция по выбору территорий в регионах, которые обустроят в следующем году, стартовала 26 апреля. Сейчас около 17 тысяч голосов отдано Нальчику. Здесь из семи представленных объектов на первых позициях сквер КБГУ (более 5 тысяч) и Курортный сквер (почти 4 тысячи). В Баксане в лидерах с небольшим отрывом — сквер и часть проспекта Ленина. В Майском на первой строке пока Городской парк, на второй – «Пушкинский дуб». Активно жители голосуют за объекты в Прохладном: город получил уже свыше 6 тысяч откликов. Аллею по улице Ленина на данный момент поддержали больше 3 с половиной тысяч человек. В Тырныаузе лидирует одноименная площадь. Голосование продлится до 30 мая. Принять участие могут все граждане старше 14 лет.