В годы ВОВ жители КБР воевали на фронтах и трудились в тылу

Седьмое мая 1985-го года. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость, проявленные жителями в годы Великой Отечественной, а также успехи в хозяйственном и культурном строительстве Нальчик был удостоен ордена Отечественной войны первой степени.
Уже в первые дни войны добровольцы из Кабардино-Балкарии сотнями уходили на фронт. Резервы для армии готовили внутри республики: конные отряды, стрелковые подразделения, обучали также летчиков, парашютистов, радистов, телеграфистов…
Когда началась Великая Отечественная, Люсене Журтовой едва исполнилось десять. Уже в столь юном возрасте помогала старшим, трудилась в колхозе.
Люсена хорошо помнит, как прятались в подвалах от бомбежек и как фашисты в период оккупации отбирали еду и скот.
Это единственная сохранившаяся фотография отца, говорит Хаким Кульбаев. После того как старшие ушли на фронт, мужскую работу он взял на себя.
Когда враг грозил всей стране, на оборонные рельсы перешли предприятия республики – откликнулись на призыв: «Все для фронта, все для Победы!».
В 2000-м году была издана книга «Слово о первенце – История нальчикского машиностроительного завода». Касаясь военных лет, автор – журналист Заудин Гоплачев приводит такие данные: в 42-м году завод освоил производство мин М-50 и М-82. В период оккупации Нальчика фашисты почти полностью уничтожили предприятие, но уже на третий день после освобождения города, жители взялись за восстановление завода.
В первые годы войны в санаториях и учебных заведениях республики развернули 14 эвакогоспиталей. Один из них – в девятой школе Нальчика.
Линия обороны в тот момент как раз проходила у стен учебного заведения. На его территории установлен памятник двум неизвестным солдатам, которые погибли, защищая каждую пядь земли… Уже в 2010-м указом президента Нальчику было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
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