В глубоководном озере КБР планируют установить мировой рекорд

Спортсменка из Орловской области Ольга Давыдова планирует установить мировой рекорд на Голубом озере в Черекском районе. Голубое озеро в Кабардино-Балкарии признано вторым по глубине карстовым озером в мире, максимальная глубина составляет 279 метров. Планируемый рекорд по погружению в глубину с задержкой дыхания в пресной воде устанавливается впервые в мире. В этом году Давыдова стала обладательницей золотой медали седьмого открытого чемпионата «Глубина — 2020» по фридайвингу, достигнув глубины 45 метров без ласт, сообщает пресс-служба Черекского района.

Погружение планируют начать уже в это воскресенье.