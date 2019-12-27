В ГКЗ проводятся итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2019

На мероприятии озвучены наиболее крупные происшествия, случившиеся в этом году, а также важные результаты работы чрезвычайного ведомства за 2019 г. Как заявил руководитель Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надеждин, в уходящем году на территории республики произошла одна чрезвычайная ситуация и 35 социально значимых происшествий. Здесь же пройдет и торжественное награждение памятными медалями, дипломами, грамотами.

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Радио КБР 07.10 kab — 2019.12.27

— Къэрал Советым и зэ1ущ1эм К1уэк1уэ Казбек хэтащ.

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Радио КБР 07.10 bal — 2019.12.27

— Респ-ны башчысыны сайтында къырал саугъаланы юсюнден указла басмалангандыла.

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Радио КБР 07.10 rus — 2019.12.27

— Сегодня День спасателя Российской Федерации.

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