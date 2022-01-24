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В ГИБДД разъяснили требования закона об отмене обязательного техосмотра

В ГИБДД разъяснили требования закона об отмене обязательного техосмотра

24.01.2022 | 22:46
В федеральной автоинспекции сегодня разъяснили требования закона об отмене обязательного техосмотра и пояснили, кому он все-таки необходим. Пресс-конференцию в Москве дал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин. Вопросы поступали из зала и в общий чат. По новому закону техосмотр не нужно проходить машинам, которые принадлежат физическим лицам. Исключение составляют случаи, когда авто используют как такси либо в служебных целях, а также когда в его конструкцию были внесены изменения. А вот подлежат обязательному осмотру транспортные средства, которые эксплуатируют индивидуальные предприниматели и юридические лица. Если диагностическая карта должна быть оформлена, но ее нет, с первого марта за это выпишут штраф в две тысячи рублей.
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