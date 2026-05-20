В Герпегеже капитально ремонтируют единственную школу

20.05.2026 | 13:12
Современные условия для маленьких жителей: в селе Герпегеж впервые за 40 лет ремонтируют школу. После капремонта - с заменой кровли, окон, коммуникаций и закупкой нового оборудования - обучение станет комфортнее. Строение в два этажа. Подрядчики уже провели демонтажные работы. Это значит, что школа станет ярче и светлей, в том числе благодаря светлым стенам и расширению кабинетов. Капитальный ремонт начали этой весной. Специалисты отмечают, что идут с опережением графика. Обновляют также полы и коммуникации. Там, где это необходимо, строят новые перегородки. Восстанавливают социальный объект благодаря государственной программе «Развитие образования». Уже планируют будущий дизайн фасада: он должен быть не только современным, но и вписываться в живописные картины села. К началу учебного года школа, рассчитанная на 360 учеников, превратится в современное образовательное пространство.
