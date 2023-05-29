В Герпегеже из-за непогоды повреждена опора газопровода

Из-за разлива реки Хеу в Герпегеже накануне смыло опору газопровода. Чтобы избежать аварии, трубу отсоединили от основной магистрали. Без природного ресурса оставались больше 40 домовладений. К ремонту специалисты приступили в шесть утра. В первую очередь наладили подачу газа по резервной линии.
Этим же утром специалисты начали устанавливать новые опоры. Как и прежде, газопровод будет наземным. Работать приходится в болотистой местности. Чтобы подключить коммуникации, потребуется несколько дней.
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