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В Герменчике завершен капитальный ремонт Дома культуры

В Герменчике завершен капитальный ремонт Дома культуры

22.02.2022 | 16:10
Дом культуры, который снова стал центром притяжения селян... В Герменчике завершился капитальный ремонт здания 70 года постройки. Оно долго не эксплуатировалось по причине отсутствия отопления и наличия проблем с электрикой. И кровля обветшала. В рамках выделенных 20 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов были обновлены котельная, крыша, отмостки, внутренние стены, полы и потолки, установлены евроокна. Отремонтированы методический кабинет, фойе, библиотека и  зрительный зал. Сегодня ДК является культурным центром села, где организуют большие праздники и ежедневно работают творческие кружки. Здесь созданы самые благоприятные условия для творческого развития жителей. У Дома культуры начался новый этап жизни. В Урванском районе в 19-м году был построен Дом культуры в Старом Череке. В Нарткале в 2020-м обновлены музыкальная школа и школа искусств, прошёл ремонт городской библиотеки. И вот новшествам теперь радуются в Герменчике. До конца 2022-го года будут капитально отремонтированы здания урванского и кахунского Домов культуры. Помимо этого, в Нарткале к 100-летию республики обновят районный ДК.
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