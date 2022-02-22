В Герменчике завершен капитальный ремонт Дома культуры

Дом культуры, который снова стал центром притяжения селян... В Герменчике завершился капитальный ремонт здания 70 года постройки. Оно долго не эксплуатировалось по причине отсутствия отопления и наличия проблем с электрикой. И кровля обветшала. В рамках выделенных 20 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов были обновлены котельная, крыша, отмостки, внутренние стены, полы и потолки, установлены евроокна. Отремонтированы методический кабинет, фойе, библиотека и зрительный зал. Сегодня ДК является культурным центром села, где организуют большие праздники и ежедневно работают творческие кружки. Здесь созданы самые благоприятные условия для творческого развития жителей. У Дома культуры начался новый этап жизни. В Урванском районе в 19-м году был построен Дом культуры в Старом Череке. В Нарткале в 2020-м обновлены музыкальная школа и школа искусств, прошёл ремонт городской библиотеки. И вот новшествам теперь радуются в Герменчике. До конца 2022-го года будут капитально отремонтированы здания урванского и кахунского Домов культуры. Помимо этого, в Нарткале к 100-летию республики обновят районный ДК.