В Герменчике ремонтируют автодорогу

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по ремонту автомобильной дороги «Герменчик – Пенькозавод» в с. Герменчик. Общая протяженность участка составляет порядка 4 км. Сметно-финансовым расчетом предусмотрены работы по устройству дорожной одежды, примыканий и пересечений, площадок, тротуаров, а также обустройству автомобильной дороги. В настоящее время близятся к завершению работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, по завершению которых приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в полном объеме завершены работы по срезке завышенных обочин, демонтажу существующих дорожных знаков и подготовке участка. Также стоит отметить, что предусмотрено использование новых и наилучших технологий, таких как стыковочная битумно-полимерная лента и устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16. Завершить весь комплекс строительно-монтажных работ и сдать объект в эксплуатацию планируется летом текущего года.