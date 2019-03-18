В Герменчике полным ходом идет строительство корпуса для ясельных групп при дошкольном учреждении — 2019.03.18





На данном этапе стены здания полностью возведены. Рабочие скоро приступят к установке крыши, она будет покрыта металлочерепицей. Вся древесина, которую используют для строительства блока, обрабатывается специальной пропиткой для защиты от огня и насекомых. Уже сделана черновая стяжка пола, отштукатурены внутренние стены, установлены окна, есть электропроводка. Всего, в этом году, в ясельных группах Урванского района планируется открыть около шестисот дополнительных мест для малышей.