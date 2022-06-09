В Герменчике отремонтировали участок трассы протяженностью 4 километра

Эта дорога в Герменчике начинается от трассы, связывающей Нальчик и Майский, и к ней же возвращается. Проходит она по четырем улицам – Заводской, Октябрьской, Пролетарской и Школьной. На последней как раз и провели процедуру приемки после капитального ремонта. Работу оценили представители Минтранса. Для жителей села капитальный ремонт всей дороги – событие долгожданное. Этот район называют «Герменчик – Пенькозавод». Для села он очень важный: на ул.Школьной находятся общеобразовательное учреждение, детский сад, амбулатория, Дом культуры. К ним теперь можно добраться по современной трассе. К ремонту приступили в апреле и полностью заменили дорожное покрытие. Необходимые работы провели на пересечениях, примыканиях и съездах. Перед социальными учреждениями создали площадки. По словам специалистов, дорога должна прослужить жителям Герменчика минимум десять лет.