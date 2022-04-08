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В Гермечнике дорожники обновляют асфальтовое покрытие на четырех улицах

В Гермечнике дорожники обновляют асфальтовое покрытие на четырех улицах

08.04.2022 | 19:07
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по ремонту автомобильной дороги Герменчик – Пенькозавод. Данная автомобильная дорога расположена в северо-западной части Урванского муниципального района в с.п. Герменчик и охватывает 4 улицы: Школьная, Пролетарская, Советская и Заводская. Общая протяженность объекта составляет порядка 4 км. На объекте предусмотрены работы по устройству дорожной одежды, пересечений и примыканий, площадок, тротуаров, а также обустройству автомобильной дороги. На данный момент дорожники приступили к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Однако сейчас, в полном объеме уже  завершены работы по срезке завышенных обочин, демонтажу существующих дорожных знаков и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.
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