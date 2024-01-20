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В фонде «Защитники Отечества» подвели итоги работы за 2023 год

В фонде «Защитники Отечества» подвели итоги работы за 2023 год

20.01.2024 | 12:11
Государственный фонд «Защитники Отечества» заработал в конце мая 23 года. Создали его по инициативе главы государства, чтобы помочь участникам СВО и их семьям. За семь месяцев в республиканский филиал фонда поступило около трёх с половиной тысяч обращений. Из них меньше пяти процентов в работе. Все остальные вопросы решены, сообщили в организации. Кроме того, координаторы фонда содействуют в трудоустройстве ветеранов и в обучении их детей, помогают получить нужную медицинскую и психологическую помощь, реабилитацию… Чтобы работа шла быстро и эффективно, заключили соглашения о взаимодействии практически со всеми региональными ведомствами, а также с муниципальными администрациями. Отмечено, что в конце прошлого года 40 человек поправили здоровье в одном из нальчикских санаториев. В нынешнем году координаторы фонда будут содействовать героям СВО и их близким в получении бесплатных земельных участков.   https://t.me/vestikbr
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