В фонде «Защитники Отечества» подвели итоги работы за 2023 год

Государственный фонд «Защитники Отечества» заработал в конце мая 23 года. Создали его по инициативе главы государства, чтобы помочь участникам СВО и их семьям. За семь месяцев в республиканский филиал фонда поступило около трёх с половиной тысяч обращений. Из них меньше пяти процентов в работе. Все остальные вопросы решены, сообщили в организации.
Кроме того, координаторы фонда содействуют в трудоустройстве ветеранов и в обучении их детей, помогают получить нужную медицинскую и психологическую помощь, реабилитацию…
Чтобы работа шла быстро и эффективно, заключили соглашения о взаимодействии практически со всеми региональными ведомствами, а также с муниципальными администрациями. Отмечено, что в конце прошлого года 40 человек поправили здоровье в одном из нальчикских санаториев.
В нынешнем году координаторы фонда будут содействовать героям СВО и их близким в получении бесплатных земельных участков.
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