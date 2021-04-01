В Фонде культуры состоялась встреча представителей общественности Кабардино-Балкарии с делегацией из Абхазии


Собравшиеся подчеркнули значимость дружественных отношений между народами двух республик. Затем гости выполнили почетную миссию – передали родственникам Барасби Бгажнокова – видного историка и этнографа Кабардино-Балкарии – награду, которой ранее он был удостоен.
Во время грузино-абхазской войны 92-93-го годов Барасби Бгажноков в боевых действиях не участвовал, но активно поддерживал стремление народа Абхазии к независимости. Ученый и общественный деятель ушел из жизни в декабре 2020-го. Ему было 73 года.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.04.01

— Лъэпкъ проектхэмрэ гъатхэ лэжьыгъэмрэ хуэгъэза зэ1ущ1э

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.04.01

— Къырал думаны депутаты инсанланы приёмгъа алгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.01

— Более 30 тысяч волонтеров готовы помочь в проведении всероссийского голосования за объекты благоустройства

Подробнее