В Фонде культуры состоялась встреча представителей общественности Кабардино-Балкарии с делегацией из Абхазии





Собравшиеся подчеркнули значимость дружественных отношений между народами двух республик. Затем гости выполнили почетную миссию – передали родственникам Барасби Бгажнокова – видного историка и этнографа Кабардино-Балкарии – награду, которой ранее он был удостоен.

Во время грузино-абхазской войны 92-93-го годов Барасби Бгажноков в боевых действиях не участвовал, но активно поддерживал стремление народа Абхазии к независимости. Ученый и общественный деятель ушел из жизни в декабре 2020-го. Ему было 73 года.