В Фонде культуры открыли выставку работ народного художника Кабардино-Балкарии Владимира Кочергина, ушедшего из жизни год назад — 2019.11.06

Талантливый живописец, отзывчивый коллега, добрый друг – так отзываются о Кочергине его коллеги. Детство он провел в Красноярском крае, юность в Санкт-Петербурге, зрелые годы – в Кабардино-Балкарии. Он вдохновлялся тем, что видел на каждом этапе своей жизни, и переносил это на холст.

При неуклонном следовании законам реализма Владимир Кочергин в своем творчестве оставался романтиком, говорят искусствоведы. Эмоциональность автора можно ощутить, глядя на его полотна.