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В фонде культуры КБР прошел поэтический вечер к 105-тилетию со дня рождения Кайсына Кулиева

В фонде культуры КБР прошел поэтический вечер к 105-тилетию со дня рождения Кайсына Кулиева

01.11.2022 | 16:12
В фонде культуры КБР прошел поэтический вечер к 105-тилетию со дня рождения Кайсына Кулиева. Организовал его молодежный клуб личностного роста “Альтернатива”. Он работает при Центре дополнительного образования Детской академии творчества “Солнечный город”. Воспитанники клуба подготовили разнообразную программу, притом не только литературную. Зрителями стали представители общественных организаций и родители учащихся. Поэтические вечера, посвященные творчеству писателей, клуб “Альтернатива” проводит на разных площадках каждый месяц.   https://t.me/vestikbr
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