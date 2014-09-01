В Фонде культуры КБР открыли выставку произведений Анатолия Сундукова





В Фонде культуры открыли выставку произведений Анатолия Сундукова. Это часть проекта Союза художников республики, который назвали «Академия мастеров». Выставка должна была состояться в прошлом году: именно тогда отмечали юбилейную дату – 95 лет со дня рождения мастера. Однако из-за строгих санитарных требований экспозицию перенесли на 2021-й. Посетителям Фонда представили свыше трех десятков работ – в основном это графика, выполненная карандашом. Большая часть – рисунки на военную тему. Прежде широкому кругу зрителей эти произведения не были доступны: их хранили в семейном архиве. На открытие пришли коллеги по творческому цеху, друзья и родственники живописца. Экспозицию в Фонде культуры можно посмотреть до июня. И еще одну выставку работ Анатолия Сундукова развернули в Нальчике – на этот раз в Музее изобразительных искусств в канун Дня Победы. Там представлены живописные произведения. Они доступны посетителям до 27-го мая.