В филиале Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа в Майском открыли новые мастерские

Современные площадки открыли по направлению “Промышленные и инженерные технологии”. Три мастерские: “Электромонтаж”, “Эксплуатация кабельных линий и электропередачи”, “Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики”.
На торжественную церемонию пригласили представителей Минпросвещения республики, администрации Майского района, профильных предприятий и организаций.
Новое оборудование на площадках большинство студентов уже изучили. И в день открытия мастерских со знанием дела рассказывали о его возможностях. Как отметили в колледже, открытие площадок существенно повысит качество подготовки выпускников по данным направлениям.
Площадки в филиале Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа в Майском создали по федеральной программе “Молодые профессионалы”. Это часть национального проекта “Образование”. В начале помещения полностью обновили, после приступили к установке оборудования. В целом затратили свыше 16 с половиной миллионов рублей.
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