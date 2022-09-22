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В филиале Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа в Майском открыли новые мастерские

В филиале Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа в Майском открыли новые мастерские

22.09.2022 | 16:04
Современные площадки открыли по направлению “Промышленные и инженерные технологии”. Три мастерские: “Электромонтаж”, “Эксплуатация кабельных линий и электропередачи”, “Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики”. На торжественную церемонию пригласили представителей Минпросвещения республики, администрации Майского района, профильных предприятий и организаций. Новое оборудование на площадках большинство студентов уже изучили. И в день открытия мастерских со знанием дела рассказывали о его возможностях. Как отметили в колледже, открытие площадок существенно повысит качество подготовки выпускников по данным направлениям. Площадки в филиале Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа в Майском создали по федеральной программе “Молодые профессионалы”. Это часть национального проекта “Образование”. В начале помещения полностью обновили, после приступили к установке оборудования. В целом затратили свыше 16 с половиной миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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