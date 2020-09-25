В ФАПы Кабардино-Балкарии приходит телемедицина

Жители отдаленных сел смогут проходить обследования, проконсультироваться и получить назначения профильных врачей районных поликлиник, не выезжая из своих населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы», реализуемому в 2019-2024 годах.

Первые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, которые были подключены к сети Интернет в 2019-2020 годах, приступили к апробации новых информационных технологий с использованием электрокардиографов, отмечают в минздраве. Результаты цифрового ЭКГ передаются в поликлинику, районную больницу или специализированное учреждение, где врач-кардиолог посредством защищенного доступа через личный кабинет дистанционно сможет оценить состояние пациента и назначить лечение. В дальнейшем будет использоваться и другое диагностическое оборудование, которое планируется приобрести по программе модернизации первичного звена в 2021 году. В полной мере система должна заработать до 2024 года, поясняют в министерстве здравоохранения КБР, и это один из ключевых региональных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Минздравом КБР уже приобретены программные модули «Центральный архив медицинских изображений», «Телемедицинские консультации», «Лабораторная информационная система», «Скорая помощь». Информатизация системы здравоохранения позволит объединить на одной площадке первичное звено, службу скорой помощи и специализированные профильные подразделения, которые, в свою очередь, смогут эффективнее курировать работу в первичном звене», — подчеркивают в ведомстве.