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В этом году в республике откроют больше 700 учебных мест для детей

В этом году в республике откроют больше 700 учебных мест для детей

17.03.2023 | 15:52
Вопросы, которые рассмотрели сегодня на заседании правительства, большей частью касались социальной сферы. Так, кабинет министров скорректировал условия выдачи субсидий турфирмам и индивидуальным предпринимателям. Из казны республики им возмещают часть расходов на услуги в сфере социального туризма. В 2022-м, к примеру, на бесплатных экскурсиях побывали больше двух сотен сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По федеральной программе «Успех каждого ребенка» в этом году в городских и сельских школах откроют свыше 700 мест для программ дополнительного образования. На эти цели предусмотрели почти четыре с половиной миллиона рублей. Об увеличении показателей говорили также, когда обсуждали реализацию указа президента о стратегической безопасности России до 2030-го. Подробно остановились на том, как развивалась экономика республики в прошлом году. Выше ста процентов – и макроэкономические показатели. Увеличили региональный валовой продукт. Объемы производства выросли в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Заработали два крупных предприятия – стекольный завод в Чегеме и швейная фабрика в Баксане. Алий Мусуков подчеркнул: темпы роста – не снижать.   https://t.me/vestikbr
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