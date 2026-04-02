В этом году в КБР приведут в норматив 168 многоквартирных домов

02.04.2026 | 13:40
В этом году в республике в норматив приведут 168 многоквартирных домов. Об этом рассказали в региональном Фонде капитального ремонта. На эти цели выделят около одного и трех миллиарда рублей. Основное направление – восстановление кровель. Планируется отремонтировать крыши в ста сорока трех домах. Это поможет устранить протечки и продлить срок службы зданий. Кроме того, в течение следующих трех лет намерены заменить 28 лифтов, два из которых – за счет средств жильцов. В ушедшем году в рамках программы капремонта в республике обновили 68 многоэтажек, в сорока девяти из них провели комплексные работы.
