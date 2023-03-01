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В этом году в Кабардино-Балкарии построят семь школ

В этом году в Кабардино-Балкарии построят семь школ

01.03.2023 | 17:26
Оценили эффективность работы и поставили новые задачи… В минпросвещения и науки подвели итоги за прошлый год. В заседании принял участие председатель правительства Алий Мусуков. Профильный министр Анзор Езаов сообщил, что за отчетный период на реализацию нацпроекта «Образование» направили больше трех с половиной миллиардов рублей. Ввели в эксплуатацию три новые школы – в Прохладном, Нарткале и Кубе. Таким образом, создали почти 1800 новых ученических мест. В этом году в республике должны построить семь школ – на четыре с половиной тысячи учеников. Появятся два технопарка «Кванториум». Продолжают создавать Центры дополнительного образования «Точка роста» - в 23-м откроют еще 60. Обсуждали и вопрос оплаты труда педагогов. Были также поставлены задачи по непрерывному повышению профессионального мастерства работников отрасли.   https://t.me/vestikbr
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