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В этом году участники ЕГЭ смогут узнать свои результаты на портале госуслуг

В этом году участники ЕГЭ смогут узнать свои результаты на портале госуслуг

18.04.2022 | 16:23
В этом году участники Единого госэкзамена могут узнать свои результаты на портале госуслуг. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Следует зайти в раздел «Документы» и затем во вкладку «Образование», и там вы найдете необходимые сведения. Можно также воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги». Информация будет доступна для жителей всех регионов. По мере обработки уже сейчас на портал загружают данные по досрочному периоду экзамена.  Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора. По данным регионального Минпросвещения, в этом году ЕГЭ сдадут почти 4600 выпускников Кабардино-Балкарии. Для проведения аттестации организуют больше двух десятков пунктов.
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