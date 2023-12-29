В этом году пять сельхозкооперативов КБР получили субсидии на развитие

Общая сумма превышает 34 миллиона рублей. Деньги поступили из федерального бюджета, сообщили в профильном ведомстве.
Господдержку предоставили благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В Минсельхозе отмечают, что в агропромышленном секторе Кабардино-Балкарии сегодня работают 2900 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Жители сел ведут 11 тысяч личных подсобных хозяйств. Сельхозкооперация позволяет им успешно конкурировать на рынке продовольствия и выходить на новые рынки сбыта.
