В этом году пять сельхозкооперативов КБР получили субсидии на развитие

29.12.2023 | 22:31
Общая сумма превышает 34 миллиона рублей. Деньги поступили из федерального бюджета, сообщили в профильном ведомстве. Господдержку предоставили благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Минсельхозе отмечают, что в агропромышленном секторе Кабардино-Балкарии сегодня работают 2900 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Жители сел ведут 11 тысяч личных подсобных хозяйств. Сельхозкооперация позволяет им успешно конкурировать на рынке продовольствия и выходить на новые рынки сбыта.   https://t.me/vestikbr
