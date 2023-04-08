В этом году исполняется 110 лет с момента появления озера Трек

«На озере, на «Треке» такая красота, что в каждом человеке всплывает доброта…» Так начинается стихотворение Залимгери Мирзоева, посвященное одному из самых красивых мест столицы Кабардино-Балкарии. Озеро «Трек» для нальчан особенное: на карте города оно появилось в 1913 году.
«Трек», как и все столичные озера, питается водами реки Нальчик. Кстати, уровень водоема намного выше, чем самой реки. Около века назад именно здесь располагалась городская гидроэлектростанция и водохранилище. Однако со временем эти постройки снесли. Остались лишь места отдыха: гостиница, ресторан, лодочная станция. Сегодня тот, кто хочет здесь прогуляться, проходит вокруг водоема 505 метров, и каждый шаг – в удовольствие.
Купаться здесь запрещено, а вот ловлю рыбы не ограничивают. Этим активно пользуются заядлые удильщики. Их можно встретить у «Трека» в любое время года с самого раннего утра до позднего вечера. В водоеме есть пресноводная рыба и даже черепахи.
«…Но снова будет утро, и каждый человек поступит очень мудро, придя опять на «Трек…» Такими словами заканчивается стихотворение Залимгери Мирзоева, посвященное одному из самых уютных мест Нальчика.
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