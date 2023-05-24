В этом году хадж совершат около 300 жителей КБР

Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.
Паломничество к исламским святыням в Саудовской Аравии в этом году пройдет с 26 июня по первое июля. В республике работает специально созданный оргкомитет, который формирует группы выезжающих, помогает оформлять документы на визы, и когда будет необходимо, предоставит транспорт. На сегодня практически все организационные процедуры близки к завершению.
Обязательным условием для получения визы остается вакцинация от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, в том числе коронавируса. Группы из Кабардино-Балкарии отправятся к святым местам в середине июня по двум маршрутам: одна – авиарейсом из Магаса в Джидду, другая – из Минвод в Дубай, а затем в Медину.
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