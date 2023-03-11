Решил прокатиться: В Эльбрусском районе пьяный мужчина угнал "Ладу-Калину"

Машина была обнаружена сотрудниками полиции спустя 10 минут после обращения потерпевшего.
10 марта около 2 часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Эльбрусскому району позвонил 36-летний местный житель. Мужчина заявил, что несколько минут назад неизвестный угнал автомашину «Лада Калина», которую заявитель оставил во дворе дома по ул. Гызыева в г. Тырныаузе, отлучившись на несколько минут.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела и инспекторы дорожно-патрульной службы спустя 10 минут обнаружили угнанную автомашину на объездной дороге в г. Тырныаузе. За рулем авто находился ранее судимый 20-летний местный житель. Не смотря на наличие всех признаков опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.
Как пояснил задержанный, проходя по двору многоквартирного дома по ул. Гызыева, он увидел незнакомую автомашину. Подойдя ближе, убедился, что транспортное средство не заперто, найдя в салоне ключи от авто, сел за руль и решил покататься по городу.
В отношении подозреваемого отделением дознания ОМВД России по Эльбрусскому району возбуждено уголовное дело.Санкции статьи предусматривают наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по КБР.
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