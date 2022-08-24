В Эльбрусском районе в пойме реки Баксан нашли тело девушки

Тело девушки нашли сегодня на выезде из Тырныауза в пойме реки Баксан. Ей было 19, и пропала она накануне утром. В поисках участвовали больше ста спасателей, полицейских и волонтеров.
Поисковые работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели обнаружили тело девушки 2003 года рождения без признаков жизни в пойме реки Баксан и передали следственно-оперативной группе следственных органов. Причины и обстоятельство выясняются.
Предполагается, что девушка могла находиться в автомобиле “УАЗ”, который во вторник сорвался с обрыва и упал в реку Баксан. Накануне стало известно, что в результате погиб водитель.
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