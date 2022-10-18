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В Эльбрусском районе увековечили память воинов

В Эльбрусском районе увековечили память воинов

18.10.2022 | 23:00
Сегодня в Тырныаузе почтили память старшего лейтенанта Рамазана Тебердиева. Он участвовал в специальной военной операции и геройски погиб в июне под Мариуполем. Добрый, спокойный, воспитанный – так отзываются о Рамазане те, кто его знал. Родные, друзья, коллеги собрались сегодня в шестой школе Тырныауза. Здесь офицер в свое время учился. Теперь здесь же установили мемориальную доску в его честь. Инициатива разместить символ памяти принадлежит администрации Главы республики и администрации Эльбрусского района. Также одному из юнармейских отрядов Тырныауза присвоили имя офицера, который ушел из жизни в 26 лет, с честью выполнив свой долг. И сегодня же в Кенделене открыли памятник сразу трем уроженцам села, которые погибли при выполнении воинского долга. Мурата Балаева и Алима Бачиева не стало в феврале этого года в ходе спецоперации на Украине. Заур Таттаев отдал жизнь в 20-м году, защищая интересы своей страны на дальних рубежах – в Сирии. Все они удостоены государственных наград.   https://t.me/vestikbr
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