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В Эльбрусском районе строят новый канализационный коллектор

В Эльбрусском районе строят новый канализационный коллектор

24.04.2023 | 16:08
Он протянется от поляны Азау до села Эльбрус. К работам приступили в середине прошлого года. По смете их оценили примерно в миллиард рублей. Это деньги из федерального и республиканского бюджетов. В результате мощность очистных сооружений должна повыситься почти вдвое. Материалы при строительстве используют самые современные. Работать в горной местности приходится с каменистым грунтом. Несмотря на объективные сложности, специалисты в сроки укладываются. По плану сдать объект в эксплуатацию должны к концу этого года.   https://t.me/vestikbr
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