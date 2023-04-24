В Эльбрусском районе строят новый канализационный коллектор

Он протянется от поляны Азау до села Эльбрус. К работам приступили в середине прошлого года. По смете их оценили примерно в миллиард рублей. Это деньги из федерального и республиканского бюджетов. В результате мощность очистных сооружений должна повыситься почти вдвое. Материалы при строительстве используют самые современные.
Работать в горной местности приходится с каменистым грунтом. Несмотря на объективные сложности, специалисты в сроки укладываются. По плану сдать объект в эксплуатацию должны к концу этого года.
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