В Эльбрусском районе строится новая современная больница

Лечебница 1936 года постройки обслуживает жителей населенных пунктов Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Терскол, а также территории полян Чегет и Азау. Ее планируют отремонтировать, а также построить здесь новое медицинское учреждение, которое в летний период будет работать как центр по борьбе с аллергией, а во время горнолыжного сезона - как травматологическое отделение. Здание возводят на площади более 500 кв. метров.
Новая больница будет оснащена современным медицинским оборудованием, в том числе рентген-аппаратами. Планируется увеличить количество бригад скорой помощи. Штатная численность сотрудников по предварительным подсчетам составит 20 человек. Для них и для посетителей стараются создать комфортные условия.
Завершить строительство должны к концу 23 года. В ближайшей перспективе в республике планируют возвести еще 11 объектов здравоохранения, в том числе в сельской местности.
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