В Эльбрусском районе состоится молодёжный форум

«Команда 5642» - форум под таким названием пройдет в конце июля в селе Эльбрус. Участвовать в нем могут люди от 16 до 35 лет. О том, что пора подавать заявки, сегодня сообщили в Минмолодежи республики.
В программе – лекции, мастер-классы, деловые игры… Тематика – профилактика терроризма, экстремизма и других негативных явлений в молодежной среде, а также проектная работа в этом направлении.
Организаторы ждут старшеклассников, студентов колледжей, блогеров и активистов. Заявки принимают до 24 июля. Все подробности – на сайте Минмолодежи.
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