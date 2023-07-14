home
Главная
>
Новости
>
В Эльбрусском районе состоится молодёжный форум

В Эльбрусском районе состоится молодёжный форум

14.07.2023 | 16:29
«Команда 5642» - форум под таким названием пройдет в конце июля в селе Эльбрус. Участвовать в нем могут люди от 16 до 35 лет. О том, что пора подавать заявки, сегодня сообщили в Минмолодежи республики. В программе – лекции, мастер-классы, деловые игры… Тематика – профилактика терроризма, экстремизма и других негативных явлений в молодежной среде, а также проектная работа в этом направлении. Организаторы ждут старшеклассников, студентов колледжей, блогеров и активистов. Заявки принимают до 24 июля. Все подробности – на сайте Минмолодежи.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных