В Эльбрусском районе проводится принудительный спуск лавин

От Верхнего Баксана до поляны Азау – зона ответственности противолавинной службы в Эльбрусском районе. На страже – каждый год с начала октября. В штабе на карте отмечают красным зоны, где могут сойти лавины. Таких точек – больше сотни. Сотрудники отряда работают с теми участками, где накапливается снежная толща.
Инженер Олег Остапцов работает в отряде больше 20 лет. Говорит: за эти годы уже появилось так называемое “чувство снега” на склонах. С командой выработали свои методы оценки ситуации. Например, сравнивают фотографии одного и того же участка в разное время. Это позволяет понять, с какой стороны ждать угрозы.
Для борьбы с лавинами используют артиллерию: по точкам, где скопился снег, стреляют из пушек. Координаты настолько выверенные, что огонь могут вести даже ночью.
Специалисты работают с теми участками, где, помимо большой массы, есть “критическое напряжение снега”. Там действия даже одного человека могут спровоцировать сход лавины. Верхние слои скользят по нижним как по маслу, неся за собой потенциальную угрозу. Поэтому сотрудники службы вновь напоминают: кататься за пределами горнолыжных трасс запрещено. Это может привести к непредсказуемым последствиям.
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