Нетленные строки Кайсына Кулиева, Николая Некрасова, Михаила Лермонтова… В Эльбрусском районе провели традиционные «Чтения на Чегете».
Строками из произведения «Мать» Кайсына Кулиева отрывают юные чтецы встречу в библиотеке во Дворце культуры Тырныауза. Эта точка – первая в литературном маршруте участников «Чтений на Чегете». Вот уже 9 год подряд любители словесной рифмы отправляются в путешествие по самым красивым местам республики под руководством Зарины Кануковой – поэта, писателя и журналиста.
Встречает гостей Зарета Моллаева. Председатель Совета женщин Эльбрусского района, общественный деятель и автор поэтических сборников подчеркивает особую значимость таких встреч для подрастающего поколения. Ведь именно публичное чтение, в том числе формирует умение правильно и красиво говорить.
Ребята задавали вопросы молодым поэтам, обращались за советом, слушали авторские стихи. Дальше путь лежал к горе Чегет, где в легендарном кафе «Ай» с 60-х годов прошлого столетия собиралась творческая интеллигенция. Здесь декламировали стихи, исполняли песни… Традиции продолжают уже современные поэты.
Анзор Апшев на встрече не только вспоминал нетленные строки из «Песни о друге» Владимира Высоцкого, но и представил свои произведения. В год единства народов России стихи, звучащие на разных языках, обретают особый смысл. На Чегете в этот день читали стихи Николая Некрасова, Михаила Лермонтова, Кайсына Кулиева, Инны Кашежевой, Заура Налоева… Звучали голоса молодых поэтов: Заремы Куготовой, Алины Холамхановой, Марины Мазуренко.
Чтения на Чегете – это часть масштабного культурно-просветительского проекта «Круговорот поэзии». Проходит он при поддержке министерства просвещения и науки КБР и Минкурортов. По традиции следующий виток «Круговорота» от Эльбрусского района перейдет в Черекский, где на Голубых озерах проведут чтения с участием гостей из соседних республик.
