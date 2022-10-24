В Эльбрусском районе прошли учения по тушению возгораний в условиях горной местности

От звонка в диспетчерскую до выезда пожарных – не больше минуты. По сигналу дежурный караул построился на территории части. Огнеборцам поставили задачу: “Условный пожар на втором этаже, огнем охвачены 30 квадратных метров, в помещении пострадавший”. Сотрудники должны максимально быстро вызволить человека из огненного плена и ликвидировать возгорание.
Пожарные используют специальные устройства для защиты дыхания. В них они проводят разведку и, отыскав условно пострадавшего, эвакуируют его. Одновременно прилагают усилия, чтобы справиться с огнем. Множество быстрых и слаженных действий, и вот результат: специалисты локализовали, а затем ликвидировали возгорание.
В Тегенекли находится самая высокогорная пожарно-спасательная часть МЧС России. Здешние огнеборцы защищают туристические объекты курорта. В их зоне ответственности также населенные пункты Эльбрус, Терскол, Байдаево, Верхний Баксан, Нейтрино.
Тренировки проводят каждый день. Пожарные отрабатывают действия до секунды, ведь в случае опасности их точность и скорость помогут спасти чью-то жизнь.
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