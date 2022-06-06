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В Эльбрусском районе прошли сразу две экологические акции: “Марафон зеленых дел” и “Вода России”

В Эльбрусском районе прошли сразу две экологические акции: “Марафон зеленых дел” и “Вода России”

06.06.2022 | 16:22
Тем, кто решил приехать в Тызыльское ущелье и посвятить день субботнику, выдают перчатки, пакеты и инвентарь. Акции по уборке местности проходят практически по всей стране. Их приурочили ко Дню эколога, который в России отмечают пятого июня. Активисты, сотрудники профильных ведомств и неравнодушные граждане вернули местам, где любят бывать отдыхающие, почти что первозданный вид. «Марафон зеленых дел» организовали впервые. Инициатива общественников охватила территорию от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Событие объединило десятки тысяч людей и наверняка станет ежегодным. А вот акция «Вода России» уже традиционная. Ее лозунг простой – «Принес – забери!»: необходимо убирать за собой мусор после отдыха – это пытаются донести организаторы. Помимо Тызыльской теснины, в Кабардино-Балкарии субботник прошел еще в 30 местах, включая особо охраняемые объекты – природные парки и заповедники. От мусора очистили поймы рек Тызыл, Кенделен и территорию у «Водопада старцев». В тот же день сотрудники Минприроды республики получили благодарственные грамоты за успехи, которых добились в работе.
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