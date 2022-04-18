В Эльбрусском районе прошел всеобщий субботник, посвященный приближающемуся Дню Великой Победы

В Эльбрусском районе сегодня прошел всеобщий субботник. Посвятили его приближающемуся Дню Великой Победы. Участие в нем приняли практически все жители. Амира Гулиева на субботник вышла вместе со своими одноклассниками. Говорит, соблюдать чистоту на улицах родного города старается постоянно. О субботнике жителей предупредили заранее. Разместили информацию в районных СМИ. Откликнулись практически все организации и предприятия. К акции присоединились и рядовые жители. Субботник районные власти организовали в преддверии Дня Победы. Говорят, старались не только навести чистоту в населённых пунктах, но и объединить людей.