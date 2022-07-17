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В Эльбрусском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Эльбрусском районе произошло ДТП со смертельным исходом

17.07.2022 | 22:21
Полицейскими выясняются обстоятельства ДТП в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба МВД по КБР. В результате происшествия водитель непассажирской Газели получил травмы, несовместимые с жизнью 17 июля 2022 года около 20 часов между Тырныаузом и с.Былым Эльбрусского района Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Volkswagen Touareg» и грузового автомобиля «Газель». В результате столкновения Газель загорелась, ее водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, водитель второй автомашины госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве пяти человек и одной единицы техники. Госавтоинспекция МВД по КБР и Главное управление МЧС России по КБР рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах.
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