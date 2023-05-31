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В Эльбрусском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Эльбрусском районе произошло ДТП со смертельным исходом

31.05.2023 | 21:46
Людей, пострадавших в автоаварии в Эльбрусском районе, медики обследуют и оказывают им необходимую помощь. ДТП случилось сегодня около 15 часов в районе села Бедык на федеральной трассе. По данным республиканской прокуратуры, водитель автомобиля «БМВ» допустил столкновение с пассажирской «Газелью». Погибли два человека. В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил водитель и пассажир легковой иномарки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД России по Эльбрусскому району КБР. Движение на федеральной дороге не перекрывалось. В результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получили 10 человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. По данному факту проводится доследственная проверка. Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль.   https://t.me/vestikbr
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